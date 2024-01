Cesenatico è sempre più la capitale della medicina estetica

CESENATICO - Ha riscosso un grande successo, prima di Natale, l’evento “4 Hands-Full Face”, il format rivoluzionario creato a Cesenatico dal chirurgo estetico Alessandro Pasquali e dal medico estetico Giovanni Angiolini.Già sperimentato, per la prima volta, lo scorso mese di marzo, nel weekend prima di Natale - nell’ambulatorio medico di via Squero, sul porto canale di Cesenatico - sono state tantissime le donne (ma anche gli uomini) che hanno partecipato alla feat “made in Romagna”, sottoponendosi ad un trattamento a “quattro mani” altamente personalizzato del viso con le tecniche più innovative ed avanguardiste.L’obiettivo del trattamento non era, infatti, soltanto quello di creare un’armonia dei volumi persi, ma di riportare indietro le lancette dell’orologio “indossando la propria età con stile”.A garantire l’effetto “wow” le esperienze e il know-how di due formidabili professionisti del “ritocco” in grado di garantire la miglior tecnica “distrettuale” con la logica del “to each his own”.Il nuovo metodo estetico, infatti, parte da una premessa tanto semplice quanto preziosa: il medico più abile nelle labbra si occupa di quel distretto facciale, quello più abile nel profilo mandibolare si concentra su quel segmento del volto, e così via in modo da garantire - per ogni porzione del viso - il professionista più referenziato.