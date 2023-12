Tv, lunedì 11 dicembre a 'Striscia la Notizia' su Canale 5 torna la coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti festeggiano 30 anni insieme dietro al bancone di Striscia la notizia. Da lunedì 11 dicembre, dopo Siani-Incontrada e Friscia-Lipari, torna al timone del tg satirico di Antonio Ricci la coppia dei record. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti festeggiano 30 anni insieme dietro al bancone di Striscia la notizia. Da lunedì 11 dicembre, dopo Siani-Incontrada e Friscia-Lipari, torna al timone del tg satirico di Antonio Ricci la coppia dei record.





Con 2.629 puntate condotte insieme, il duo Greggio-Iacchetti è il più longevo della storia di Striscia. Ezio Greggio, 4.286 puntate in curriculum, è al tg satirico fin dal primo giorno: il 7 novembre 1988. Enzo Iacchetti invece debutta nel varietà di Antonio Ricci il 26 settembre 1994 e, a oggi, ha condotto 2.815 puntate.

Ezio Greggio commenta: "Sono dietro a quel bancone da 35 anni, fin dalla prima puntata e ogni volta rientrare in trasmissione è come tornare a casa dove mi aspetta una famiglia composta da milioni di persone che ci vogliono bene. Un bene che ricambio giorno per giorno".

Enzo Iacchetti aggiunge: "Dopo 30 anni sono ancora felice come un bimbo a Natale di tornare dietro il magico bancone. Striscia è un programma anti-age!".