Tv, domenica 3 dicembre in prima serata su Italia 1 il film 'Harry Potter e il Principe Mezzosangue'



Domenica 3 dicembre, in prima serata su Italia 1, appuntamento con "Harry Potter e il Principe Mezzosangue", sesto capitolo della saga nata dalla penna di J.K. Rowling.





Per Harry comincia il sesto anno scolastico a Hogwarts: Severus Piton è diventato l’insegnante di Difesa Contro le Arti Oscure, mentre la cattedra di Pozioni viene assegnata ad un vecchio amico del preside Silente, il professor Horace Lumacorno. La sua presenza non è affatto casuale, è nella sua memoria che si cela il grande mistero su Tom Riddle (Lord Voldemort) che Harry e Silente stanno tentando di scoprire per comprendere la chiave della vittoria nella loro battaglia contro l’Oscuro Signore.

Nel frattempo, Harry entra in possesso del libro di pozioni appartenuto al misterioso "Principe Mezzosangue" nel quale sono scritti appunti che lo aiuteranno nella riuscita degli intrugli magici e diversi incantesimi a lui sconosciuti. Harry, Ron e Hermione sospettano che Malfoy sia un Mangiamorte e che stia tramando nell’ombra per portare gli altri seguaci di Voldemort all’interno del Castello.