Papa Leone XIV: il 18 maggio la Messa per l’inizio del Pontificato in Piazza San Pietro

ROMA - Si terrà domenica 18 maggio alle ore 10 in Piazza San Pietro la solenne Messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV. L’annuncio è stato diffuso dalla Prefettura della Casa Pontificia, mentre la prima Udienza Generale del nuovo Papa è prevista per mercoledì 21 maggio.

L’evento, che segna ufficialmente l’avvio del ministero petrino del nuovo Pontefice, attirerà in Vaticano una folla imponente: sono attese circa 250mila persone da tutto il mondo. Le misure di sicurezza saranno straordinarie: “Saranno oltre 5mila gli appartenenti alle forze dell’ordine impiegati, con un congruo numero di personale specializzato per le scorte e l’ordine pubblico, tiratori scelti, sommozzatori, copertura aerea dell’Aeronautica e attività anti-drone”, ha dichiarato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

Nel frattempo, questa mattina Papa Leone XIV ha celebrato la Messa con i cardinali nella Cappella Sistina. Durante l’omelia, ha lanciato un messaggio chiaro contro una visione riduttiva della figura di Cristo: “Anche oggi non mancano i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto solamente a una specie di leader carismatico o di superuomo, e ciò non solo tra i non credenti, ma anche tra molti battezzati, che finiscono così col vivere, a questo livello, in un ateismo di fatto”.

Sul fronte dell’amministrazione vaticana, Papa Leone XIV ha disposto che i Capi e i Membri delle Istituzioni della Curia Romana, i Segretari e il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano continuino provvisoriamente nei loro incarichi, “donec aliter provideatur”, ovvero fino a nuova disposizione. La notizia è stata confermata da un comunicato ufficiale della Sala Stampa Vaticana.