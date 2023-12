Ricetta, 'Vellutata di mare – Il mare d’inverno' firmato Bauer

Photo credits: fonte ufficio stampa Echo

Cosa c'è di meglio che riscaldare cuore e palato con una fumante vellutata? Oggi, Lidia, @latteegrappa, ce ne propone una versione unconventional a base pesce, realizzata con Gamberoni, Sogliole e l'inimitabile Granulare Bauer gusto Pesce. Molto versatile in cucina, il Granulare Pesce Bauer è l'alleato perfetto per rendere ogni tua ricetta più fantasiosa e saporita, essendo in grado di evocare un'atmosfera tipicamente marittima. Pronto all'uso e di facile utilizzo, questo delizioso prodotto firmato Bauer può essere dosato a piacere e impiegato nelle preparazioni anche in sostituzione al sale. Perfetto anche per le ricette natalizie.





Ingredienti per 4 persone:





- Una carota

- Una cipolla

- 60 g di burro

- 40 g di farina

- I filetti di 2 sogliole

- 8 gamberoni o mazzancolle freschi

- sale

- pepe

- un limone biologico

- mezzo bicchiere di vino bianco secco

- 200 g di panna fresca

- mezzo litro di brodo di pesce ottenuto con

- mezzo litro di acqua

- un cucchiaio di granulare Bauer pesce

- prezzemolo fresco





Procedimento:





Per cominciare, tritare la carota e la cipolla finemente. Quindi, porre in una padella il burro, farlo sciogliere e soffriggere dolcemente le verdure. Sgusciare metà dei gamberoni.

Ora, infarinare i filetti di sogliola e i gamberoni sgusciati e cuocere anch'essi nel burro con le verdure. Una volta cotto il pesce, salare e pepare, poi cospargere con la buccia del limone grattugiato, sfumare con il vino bianco e far evaporare.

Quindi, nel bicchiere del frullatore unire i pesci cotti e tutti i liquidi di cottura rimasti, la panna fresca, il tuorlo, il brodo, il prezzemolo e frullare il tutto molto finemente.

A seguire, porre in una zuppiera di servizio. Nella stessa padella dove è stato cotto il pesce, spadellare i gamberi non sgusciati per pochi secondi, per non stracuocere.

Dulcis in fundo, servire caldo in quattro fondine e adagiare su ciascuna un gambero spadellato.