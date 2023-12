Tv, giovedì 21 dicembre in prima tv e in prima serata su Canale 5 il film 'Chi ha incastrato Babbo Natale?'



Giovedì 21 dicembre, in prima tv e in prima serata su Canale 5, appuntamento con "Chi ha incastrato Babbo Natale?", il film diretto da Alessandro Siani.





La Wonderfast, compagnia di consegne online diffusa in tutto il mondo, ha nel periodo di Natale un forte concorrente: Babbo Natale in persona! Per cercare di boicottare il rivale, la società corrompe il capo degli elfi affinché venga assunto nella fabbrica di giocattoli il truffatore Genny Catalano. Il suo compito sarà quello di far arrivare nelle case dei doni fasulli e di bassa qualità, in modo da gettare discredito su Babbo Natale.