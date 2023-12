Musica, Martino Stripoli presenta il toccante brano 'Il Mio Ricordo'

Photo credits: Martino Stripoli

Martino Stripoli, classe 1990, nativo di Bari e appassionato di musica fin dalla sua infanzia, ha annunciato il lancio del suo ultimo singolo intitolato "Il Mio Ricordo". La sua carriera musicale è stata un viaggio avvincente sin dall'inizio, con esperienze che lo hanno portato dalle esibizioni locali ai palcoscenici nazionali.





Dopo aver iniziato a studiare pianoforte, Martino ha abbracciato completamente il mondo del canto, esibendosi con successo in vari eventi e trasmissioni televisive locali. Il suo talento lo ha portato fino alla finale del Festival di Saint Vincent nel 2009, concludendo l’epico percorso a Capri. Nel 2010, raggiunge i quarti di finale al Tour Music Fest, consolidando ulteriormente la sua presenza nel panorama musicale italiano. La sua voglia di crescere artisticamente lo ha spinto a sperimentare diverse tecniche vocali e a esplorare vari generi musicali. Nel 2019, ha iniziato un percorso di studio con la rinomata vocal coach internazionale Katia Losito, mentre nel 2023 ha avuto l’onore di collaborare con il pluripremiato autore Luca Sala, vincitore dell’edizione 2012 di Sanremo con il brano "Non è l’inferno", interpretato da Emma Marrone. La collaborazione con Sala ha dato vita a diverse opere, tra cui la coinvolgente "L’amore comincia da qui", rilasciata lo scorso luglio, e "Il Mio Ricordo", la canzone che ha portato Martino Stripoli alla finale del prestigioso Premio Mia Martini nella categoria Nuove Proposte per l’Europa.

"Il Mio Ricordo", prodotta dall’ormai nota etichetta EBIM Records, è un brano che si distingue per la sua dolcezza, romanticismo e leggera malinconia. Martino canta delle lentezze della vita quotidiana, dei gesti che riportano alla mente il ricordo di un amore vissuto con intensità. La malinconia dipinta nel brano è una sensazione poetica che offre consapevolezza a chi la sperimenta. La solitudine diventa un atto di consapevolezza da parte dell’artista che, pur abbracciando il ricordo, decide di proseguire il suo cammino, lasciando andare quell’amore che era rimasto legato al passato.

"Il Mio Ricordo" è un viaggio emotivo che cattura l’essenza della nostalgia e della rinascita, esplorato con la voce unica e coinvolgente di Martino Stripoli.