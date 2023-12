L’Arabia Saudita ospiterà Expo 2030 a Riyadh rivelando 'L’era del cambiamento'

PARIGI - In un annuncio storico fatto alla 173a Assemblea Generale del Bureau International des Expositions, la capitale dell’Arabia Saudita, Riyadh, è stata designata la città ospitante dell’attesissimo Expo 2030. Con il tema "L’era del cambiamento: Insieme per un domani lungimirante", Expo 2030 si allineerà perfettamente al raggiungimento della Vision 2030 dell’Arabia Saudita, un piano storico per trasformare radicalmente il Regno, diversificare l’economia e migliorare la vita dei cittadini del paese. - In un annuncio storico fatto alla 173a Assemblea Generale del Bureau International des Expositions, la capitale dell’Arabia Saudita, Riyadh, è stata designata la città ospitante dell’attesissimo Expo 2030. Con il tema "L’era del cambiamento: Insieme per un domani lungimirante", Expo 2030 si allineerà perfettamente al raggiungimento della Vision 2030 dell’Arabia Saudita, un piano storico per trasformare radicalmente il Regno, diversificare l’economia e migliorare la vita dei cittadini del paese.





L’Arabia Saudita è una delle destinazioni turistiche a più rapida crescita e nel primo trimestre del 2023 ha avuto il secondo numero più alto di arrivi internazionali al mondo, con una crescita del 64% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Expo 2030 promette di accelerare ulteriormente questa crescita, offrendo al regno una piattaforma per condividere le sue meraviglie uniche e varie con il mondo, stimolando la creazione di posti di lavoro, gli investimenti nel settore e le partnership commerciali.

L’annuncio è destinato a rafforzare significativamente l’economia saudita e promuovere l’ambizione della Vision 2030 di rendere il turismo il secondo componente più importante del PIL del paese.

Fahd Hamidaddin, CEO e Membro del Consiglio di Saudi Tourism Authority, ha dichiarato: "Oggi segna un capitolo straordinario per l’Arabia Saudita, con la nostra capitale, Riyadh, onorata dal mondo come la città scelta per Expo 2030. Expo 2030 fungerà da catalizzatore per la crescita e il suo impatto sul settore turistico saudita sarà immediatamente visibile. Mentre ci prepariamo per questa iconica meraviglia mondiale, chiediamo ai nostri partner commerciali di cogliere questa opportunità unica, per aiutarci a promuovere una crescita e uno sviluppo sostenibili all’interno del settore turistico del Regno".

Sottolineando la grande espansione dell’infrastruttura turistica saudita, Fahd Hamidaddin ha aggiunto: "Ad oggi, l’Arabia Saudita conta oltre 400.000 camere d’albergo, un numero destinato a crescere fino a 854.000 nuove camere entro il 2030. Inoltre, il piano di sviluppo dell’Aeroporto Internazionale Re Salman a Riyadh contribuirà a posizionare la città come hub di viaggio e commercio a livello mondiale, puntando alla cifra ambiziosa di 120 milioni di passeggeri entro i prossimi sette anni. Tali sviluppi miglioreranno l’accessibilità a Riyadh e nel resto del paese, garantendo un’esperienza di viaggio semplice e senza intoppi per tutti i partecipanti all’Expo".

Attualmente, l’Arabia Saudita si sta preparando ad ospitare il prossimo FIFA Club World Cup, contribuendo a rafforzare ulteriormente l’impressionante calendario sportivo e culturale del paese. Tra questi eventi figurano il circuito di Formula 1 di Jeddah Corniche e il recente match di boxe blockbuster tra Tyson Fury, campione dei pesi massimi WBC, e l’ex campione dei pesi massimi UFC Francis Ngannou. Grazie a questi eventi, l’Arabia Saudita si conferma sulla scena globale quale fulcro degli eventi culturali e sportivi, con Riyadh, la capitale, che si staglia come scenario iconico per il prestigioso Expo 2030.

Secondo le stime interne, Expo 2030 prevede di accogliere circa 40 milioni di visite al sito online e oltre 1 miliardo di visite digitali ai padiglioni nel pavilion storico del metaverso. Inoltre, Expo 2030 si estenderà su oltre 6 milioni di metri quadrati e includerà 246 partecipanti unici agli eventi.

L’annuncio di Riyadh come città ospitante di Expo 2030 segue il successo di Expo 2020 a Dubai, che ha accolto circa 24 milioni di visitatori al sito. Cresce anche l’entusiasmo per la presenza dell’Arabia Saudita all’Expo 2025, in programma nella città di Osaka, Giappone.

Inoltre, dall’apertura al settore turistico nel 2019, l’Arabia Saudita ha compiuto progressi significativi nel promuovere l’accessibilità al paese. Il programma di E-Visa, ora disponibile in oltre 59 paesi, continua a perfezionarsi, facilitando l’ingresso per milioni di visitatori globali.