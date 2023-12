Israele: 'Intensi bombardamenti a Gaza'

Israele ha lanciato "intensi bombardamenti" in diverse aree della Striscia di Gaza, causando tensioni crescenti. In un tragico incidente, le forze israeliane hanno ucciso accidentalmente tre ostaggi a Shujaia, nella Striscia di Gaza. Il portavoce Daniel Hagari ha ammesso l'errore, dichiarando che gli ostaggi probabilmente si erano liberati o erano rimasti incustoditi. Israele ha annunciato il recupero dei corpi di altri tre ostaggi del 7 ottobre, identificati come due soldati di 19 anni.Intanto la guerra si sposta a sud, con attacchi dell'esercito israeliano a obiettivi di Hamas a Rafah. Il direttore del Mossad, David Barnea, dovrebbe incontrare il primo ministro del Qatar per discutere la ripresa dei negoziati sul rilascio degli ostaggi. Tuttavia, secondo l'ambasciatore israeliano in Russia, "non ci sono i prerequisiti per riprendere i colloqui". La situazione rimane tesa e in evoluzione nella regione.