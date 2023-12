'Gesù nasce dal mare' a Marina di Pietrasanta il 24 dicembre

MARINA DI PIETRASANTA - C’è forte attesa per la suggestiva vigilia di Natale al pontile di Tonfano. Qui, il mare di Marina di Pietrasanta accoglierà l’arrivo di Gesù nell’oscurità delle sue acque. La luce della sua presenza, scortato da quella dei sub, e dei surfisti illuminerà il cuore della gente di mare che lo farà emergere in acque accoglienti. Quella luce che con la nascita del Salvatore ci porta serenità e tanta speranza. È il "Gesù dei Pescatori e della Gente di Mare", una tradizione nata soprattutto per rendere omaggio ai nostri avi. - C’è forte attesa per la suggestiva vigilia di Natale al pontile di Tonfano. Qui, il mare di Marina di Pietrasanta accoglierà l’arrivo di Gesù nell’oscurità delle sue acque. La luce della sua presenza, scortato da quella dei sub, e dei surfisti illuminerà il cuore della gente di mare che lo farà emergere in acque accoglienti. Quella luce che con la nascita del Salvatore ci porta serenità e tanta speranza. È il "Gesù dei Pescatori e della Gente di Mare", una tradizione nata soprattutto per rendere omaggio ai nostri avi.





Il 24 Dicembre dalle ore 16:00, condizioni meteo permettendo, poco prima del tramonto si rinnova la tradizione e l’invito alla benedizione di Gesù che arriva dal mare. Organizzata dal Gruppo GoVersilia col patrocinio del Comune di Pietrasanta attraverso l’ufficio alle tradizioni popolari e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio. Con la collaborazione del Nimbus Surfing Club, il Club Amici del Pontile, la Parrocchia e la Corale di Sant'Antonio del Tonfano, la Misericordia di Marina di Pietrasanta, il Muttley’s Group Versilia e molte altre realtà locali.

Al crepuscolo, la luce di un subacqueo porterà in mare un simulacro del Bambin Gesù fino sotto la statua di Sant'Antonio. Luce che sarà scortata in superficie da alcuni surfisti e sub. Il subacqueo dopo aver portato in superficie il Cristo lo depositerà nella rete di una bilancia tipica dei pescatori locali che sarà messa a disposizione degli amici del Club Amici del Pontile. Ed è a quel punto che il sacerdote locale impartirà la benedizione alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, le forze dell’ordine, il Sindaco ed altre autorità locali, oltre che a rappresentanti delle associazioni locali e tutti i presenti. La motovedetta della Guardia Costiera renderà omaggio alla gente di mare navigando intorno al pontile con le luci accese.

Tra le novità di questa edizione ci sarà la possibilità per tutti i partecipanti di poter cantare insieme al coro sul pontile dopo la benedizione. Angeli luminosi appariranno per consegnare i testi da intonare a chi vorrà unirsi ai canti natalizi.

Seguirà la processione luminosa al ritmo della Corale, seguendo il Parroco fino al fondo pontile sotto al gazebo in attesa del Bambinello. Qui saranno ringraziati tutti i partecipanti e la gente di mare che ha scortato Gesù bambino nelle acque del mare e saranno intonati gli ultimi canti per rendere omaggio al loro impegno ma soprattutto a quello dei nostri avi che ci hanno condotto fino ad oggi.

"Appuntamento da non perdere per onorare i nostri nonni e soprattutto per ringraziarli per quello che siamo oggi. Il pontile del Tonfano è il cuore della Versilia, luogo dove scorreva il fiume Tonfalo, e dove ancora le sue acque scorrono sotto la sabbia per confluire nel nostro amato mare. Di grande richiamo anche la Via del tempo, collegata alle attività dei commercianti e dei ristoratori. Chiunque voglia partecipare potrà inserire nelle proprie vetrine e all’interno dei locali foto storiche e/o gli accessori di lavoro utilizzati dai propri avi a cui il Gesù dei Pescatori e della Gente di Mare è dedicato. Starà al visitatore scoprirli visitando le varie attività commerciali di Pietrasanta o trovarle direttamente sul pontile con alcuni figuranti che rappresentano i mestieri di un tempo. Condividere e ricordare ciò che ci lega è la forza di una comunità" racconta Katia Corfini di GoVersilia.

Ad ulteriore supporto sono state organizzate durante il mese diverse preghiere e canti di Natale. Tra cui di spicco il supporto della Parrocchia e della Corale di Sant’Antonio che in data Martedì 19 Dicembre 2023 ha dedicato un concerto a tema "Aspettando il Gesù dei Pescatori" con "Le più belle melodie di Natale", Musica con la Corale Sant’Antonio di Marina di Pietrasanta, Direttore Stefania Goti, Organista Paolo Magri, testi sulle riflessioni del Natale a cura del Gruppo GoVersilia.

Appuntamento da non perdere dunque al tramonto al pontile del Tonfano per una vigilia in piena tradizione, e scambiarsi gli auguri di Natale.