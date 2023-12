Gaza: 110 vittime palestinesi nelle ultime 24 ore. Dialogo su ostaggi

Nelle ultime 24 ore, le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno causato la morte di 110 palestinesi nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dal ministero della Sanità del governo di Hamas. Cinquanta di questi decessi sono avvenuti negli attacchi contro le case a Jabalia, portando il totale delle vittime nella zona a 110 dallo scoppio delle ostilità domenica.Nel frattempo, sono emersi risultati positivi dal dialogo tra il Mossad e il Qatar per la ripresa dei negoziati sulla liberazione degli ostaggi. Parallelamente, Israele ha scoperto un vasto sistema di tunnel vicino al valico di Erez nella Striscia di Gaza, esteso per 4 km e situato a soli 400 metri dal valico stesso, con una profondità di 50 metri sottoterra.Londra, Berlino e Parigi esercitano pressioni su Israele, con i ministri degli Esteri che chiedono un "cessate il fuoco duraturo" nella Striscia di Gaza. Anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà oggi su una risoluzione degli Emirati Arabi Uniti, sostenendo un cessate il fuoco immediato per agevolare l'invio di aiuti umanitari a Gaza e il rilascio degli ostaggi.