Tv, domenica 26 novembre in prima serata su Italia 1 il film 'Harry Potter e l’ordine della fenice'

Domenica 26 novembre, in prima serata su Italia 1, appuntamento con "Harry Potter e l'ordine della fenice", quinto capitolo della saga nata dalla penna di J.K. Rowling.





Voldemort è tornato, ma nessuno sembra crederci. Harry, dopo aver trascorso l’estate senza alcuna notizia proveniente dal mondo magico è sopravvissuto col cugino Dudley all’attacco dei Dissennatori e viene espulso da Hogwarts per avere usato impropriamente la magia davanti a un babbano. L’intervento in tribunale di Silente reintegra il ragazzo e gli fa scoprire l’esistenza dell’Ordine della Fenice, un gruppo maghi unito da un solo scopo: sconfiggere Voldemort. Mentre l’Oscuro Signore recluta vecchi servitori per entrare in possesso di una sconosciuta profezia, l’esercito di Silente combatte i Mangiamorte e il potere politico e ottuso di Caramell, il Ministro della Magia che non vuole ammettere il loro ritorno. Rimosso Silente dalla presidenza di Hogwarts, questa volta Harry Potter dovrà cavarsela con il preziosissimo aiuto dei suoi amici Hermione e Ron e di nuovi, inaspettati, alleati.