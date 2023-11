Meteo: condizioni meteorologiche avverse in diverse regioni italiane per le prossime 24 ore





Questi venti potrebbero intensificarsi ulteriormente, raggiungendo persino forza di burrasca forte su alcune di queste regioni, in particolare Puglia, Sardegna e settori appenninici di Campania, Lucania e Calabria.



Inoltre, è importante notare che sono previste estese mareggiate lungo le coste esposte di queste regioni, aumentando il rischio di condizioni pericolose lungo le spiagge e i litorali.



Per garantire la sicurezza pubblica, dalle ore 20:00 del 2 novembre 2023 e per le successive 24 ore è stata emessa un'allerta gialla per il rischio vento su tutta la regione Puglia. Si consiglia alla popolazione di prestare particolare attenzione a queste condizioni meteorologiche avverse e di adottare misure di precauzione necessarie per proteggere la propria sicurezza e quella degli altri.

BARI - Una perturbazione atmosferica sta per colpire diverse regioni italiane a partire dalla sera di oggi, giovedì 2 novembre 2023, e per le successive 18-24 ore. I principali effetti previsti includono venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti meridionali, con particolare rilevanza per le regioni della Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.