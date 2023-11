Libri, "Storia di μ. Ovvero Lorenzino don Milani" di Alberto Melloni in libreria dal 1 dicembre

- Lorenzo, Lorenzino, don Lorenzo, il Priore: impossessarsi di tutti i nomi che hanno dato in vita a Lorenzo Milani appare un’impresa impossibile e quasi sacrilega. In Storia di μ. Ovvero Lorenzino don Milani, di Alberto Melloni, in libreria dal 1 dicembre per Marietti1820, lo si chiama allora semplicemente μ. «Non per farne la biografia critica che ancora manca, ma per sfogliare la vita e le immagini di una vita: un invitatorio alla lettura della sua parola, della sua figura, senza attualizzazioni superficiali, lasciando tutta la distanza fra quel presente, altro dal nostro, che era il suo», scrive Alberto Melloni nell’avviso I.