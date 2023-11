Gaza: raggiunto accordo per settimo giorno di tregua

La tregua temporanea tra Israele e Hamas è stata prorogata fino al settimo giorno, come annunciato dalle forze di difesa israeliane e confermato da Hamas. Questa è la seconda estensione della tregua iniziale di quattro giorni, che è iniziata venerdì scorso. Il Qatar ha dichiarato che la tregua a Gaza sarà prolungata per la giornata di oggi, mantenendo le stesse condizioni precedenti di cessate il fuoco e ingresso di aiuti umanitari. Nel frattempo, in Israele, un attentato a colpi d'arma da fuoco a uno degli accessi a Gerusalemme ha causato la morte di tre persone e sei feriti.