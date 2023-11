Deep Purple, a luglio 2024 due date del loro tour a Roma e Marostica

(Ansa)

Grandi notizie per il gruppo dei Deep Purple: due saranno le date in Italia. La prima a luglio, il 10 a Roma, all'Auditorium Parco della musica, e a Marostica (Vicenza) l'11 in Piazza Castello, nell'ambito della decima edizione di Marostica Summer Festival. Grandi notizie per il gruppo dei Deep Purple: due saranno le date in Italia. La prima a luglio, il 10 a Roma, all'Auditorium Parco della musica, e a Marostica (Vicenza) l'11 in Piazza Castello, nell'ambito della decima edizione di Marostica Summer Festival.





I Deep Purple tornano in Italia con uno show che ripresenta i loro classici dell'heavy metal, e come una delle maggiori band hard rock del mondo.

Il loro debutto ufficiale risale al 1968 con la pubblicazione di Shades of Deep Purple che contiene il singolo Hush. Tra gli anni '70 e '80 vivono il periodo di maggior successo commerciale e creativo grazie a pezzi memorabili come Speed King, Child in Time, Strange Kind of Woman, Smoke on the Water, Burn e Perfect Strangers, e album memorabili come il live Made In Japan. L'ultimo lavoro in studio, Whoosh! (2020), segue i loro album in vetta alle classifiche mondiali inFinite (2017) e NOW What?!" (2013). Nel 2022, con l'uscita di Steve Morse, i Deep Purple hanno accolto il chitarrista Simon McBride, in formazione con Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice e Don Airey.