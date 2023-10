Tragedia a Foggia: uomo colpito da colpi d'arma da fuoco muore in ospedale

FOGGIA - Momenti di panico hanno scosso la città di Foggia ieri sera, quando un uomo di circa 40 anni è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco. I soccorsi sono stati immediati, e l'uomo è stato trasportato con urgenza in ospedale. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto una volta giunto nel nosocomio foggiano.L'uomo, originario di San Ferdinando di Puglia, sembrerebbe essere un pregiudicato, secondo le prime informazioni disponibili. Gli agenti della Polizia di Stato sono al lavoro per indagare su quanto accaduto e determinare le circostanze del tragico episodio. La comunità locale è scossa da questo evento e attende ulteriori sviluppi dall'indagine in corso.