Idf entra a Gaza per la terza volta in 24 ore

E' sempre più alta la tensione in Medio Oriente con lo scontro tra Israele ed Hamas che giunge al culmine. L'esercito israeliano è entrato questa notte per la terza volta in 24 ore nel nord di Gaza e ha attaccato postazioni di Hamas, alcune delle quali a Gaza City. A renderlo noto lo stesso Idf, che fa sapere di avere colpito membri di Hamas, piattaforme di lancio di missili anticarro e quartier generali dell'organizzazione islamista. Durante l'attacco sono stati colpiti oltre 250 obiettivi. Continuano i lanci di razzi di Hamas contro Israele. L'esercito Usa ha lanciato attacchi aerei su due località nella Siria orientale..Nel frattempo la milizia palestinese pubblica un documento con i nomi di 7000 morti. Israele risponde diffondendo foto e storie di bimbi rapiti. Razzo su Taba, città egiziana al confine: 5 feriti.Il presidente turco Erdogan al Papa: “A Gaza è in corso un massacro”.