Halloween 2023 al The Beach Luxury Club di Sharm El Sheikh

DUBAI - Halloween 2023 al The Beach Luxury Club, spiaggia total white, meeting point e ristorante d'eccellenza situato presso Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh, è un'esperienza da vivere tra piatti fusion oppure d'ispirazione mediterranea, show che creano meraviglia e poi dj set scatenati. Gli eventi in realtà sono due: il 31 ottobre la festa è Witches Night, una notte delle streghe tutta da vivere.

Il 3 novembre invece in console c'è invece la dj russa Irina Kant, capace di far ballare chiunque con un mix molto personale di lounge, chill out, deep house e pop. Originaria dell'Asia centrale, di cognome Irina fa Khasraeva e dal 2007 vive tra la Svizzera e l’Italia, dove prima di iniziare la sua carriera in console sfilava sulle passerelle come modella. Come sound designer ha collaborato con brand come Ermenegildo Zegna, Trussardi, Jacob Cohen, Jil Sander e si esibisce spesso in location di alto profilo (a Capri, allo Yacht Club del Principato di Monaco).

Con Irina Kant il 3 novembre 2023 al The Beach Luxury Club va in scena un beach party decisamente scatenato, Rock Noir. L'atmosfera misteriosa e mistica, il ritmo profondo e seducente ha le forti vibrazioni della musica rock. E' un susseguirsi di canzoni, coreografie e performance cariche d’energia e trasgressione. Va in scena anche l'energia dei Vibes, due musicisti capaci di stupire anche grazie ad un visual laser show ad alto impatto.

The Beach Luxury Club, tra l'altro, sembra crescere sempre di più nel cuore dei propri ospiti, visto che per due anni consecutivi, nel 2022 e nel 2023, ha conseguito il prestigioso Traveller's Choice Award. "E' una bella soddisfazione per me e per tutto il nostro staff", spiega Manuel Dallori, creatore di The Beach Luxury Club e corporate entertainment director di Domina. "Ma come sempre lavoriamo per il futuro. Ad esempio, il nostro nuovo show 'Welcome to my World', interpretato da decine e decine di artisti, è stato un grande successo. Lo proporremmo di nuovo, nel deserto, una location magica. Non sarà però una replica in tutto uguale alla prima messa in scena, perché ogni notte i nostri spettacoli sono sempre diversi", spiega Manuel Dallori, creatore di The Beach Luxury Club e corporate entertainment director di Domina.

Per le feste di fine anno a The Beach torna anche The Beach on the Snow, immensa struttura panoramica al coperto per party scatenati da vivere fino alle ore piccole. "Per Capodanno abbiamo scelto di raddoppiare. Oltre a un dinner show scatenato, proporremo proprio di fronte al mare una cena soft per sole 80 persone, a lume di candela, dedicata a chi preferisce le atmosfere più romantiche e rilassate. Non solo, nel periodo festivo ospiteremo diversi show cooking e avremo, a sorpresa, diversi vip chef", conclude Dallori.

The Beach Luxury Club è un concept di beach club con intrattenimento, pensato per tutti coloro che cercano l'esclusività e il divertimento. Prende vita tutto l'anno a Sharm El Sheikh presso Domina Coral Bay e dalla primavera all'autunno in Sicilia, a Santa Flavia (Palermo) presso Domina Zagarella. The Beach è un ambiente rilassante e chic, in cui godere il mare e la spiaggia e “celebrare la vita” ogni giorno. Cucina raffinata, presentata in un contesto unico, con piatti di ispirazione mediterranea. Il menu dà ampio spazio alla tradizione italiana e alle specialità di pesce fresco, ma anche a piatti della cucina internazionale Sushi e Thai firmati The Beach.

https://www.thebeachluxury.com/

Cos'è Domina

Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus. Domina, happiness in your free time.

www.domina.it