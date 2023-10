Giovane scomparso a Bari: Gabriele Amato ritrovato a Roma

ROMA - Gabriele Amato, il giovane di Bari che si era allontanato dalla sua casa il 5 ottobre senza dare spiegazioni alla sua famiglia, è stato rintracciato a Roma. Gli agenti della Polizia ferroviaria presso la stazione Termini lo hanno identificato durante un controllo di routine, quando ha consegnato i suoi documenti. Il padre di Gabriele aveva lanciato l'allarme nei giorni scorsi a seguito della sua scomparsa.Il giovane è apparso in buone condizioni di salute e ben vestito. Essendo maggiorenne e non avendo problemi con la giustizia, è stato lasciato libero di allontanarsi. Al momento, sembra che Gabriele non abbia contattato la sua famiglia, che continua a cercare di mettersi in contatto con lui per comprendere le ragioni della sua scomparsa.