Angelina Mango, venerdì 6 ottobre 2023 uscirà il nuovo singolo dal titolo "Che t'o dico a fa'"



Novità nel panorama musicale nazionale: uscirà venerdì 6 ottobre 2023 "Che t'o dico a fa'" (LaTarma Records/BMG), il nuovo singolo di Angelina Mango che arriva dopo i numerosi successi di quest'estate tra cui il doppio platino della hit da oltre 40 milioni di stream "Ci pensiamo domani". Il brano sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in radio.





Scritta da Angelina Mango con Alessandro La Cava e prodotto da Antonio Cirigliano, E.D.D. e Zef, "Che t'o dico a fa'" è il manifesto della cifra stilistica di Angelina, che vive la sua giovinezza in un tempo scandito dalla musica. Con il racconto di una notte di fuga tra le vie di Spaccanapoli, il brano è una presa di coscienza su quanto a volte l'unica soluzione per vivere senza pensare ai rimpianti sia scappare dalla realtà.

Partendo da una melodia lenta, il pezzo esplode in un sound che richiama la tradizione vestita di modernità e travolge chiunque l'ascolti, così come fa l'amore quando arriva all'improvviso senza chiedere il permesso. È una conferma di Angelina della voglia di vivere che la caratterizza e della necessità di godersi l'attimo.

Tra le artiste più amate e seguite della GenZ, Angelina Mango ha raggiunto oltre 40 milioni di stream con il brano Ci pensiamo domani, che ha raggiunto la Top 10 della classifica Airplay Radio Earone e ha totalizzato 13 milioni di views con il video ufficiale su YouTube. La cantautrice conta 6,1 milioni di like su TikTok e ha conquistato il giovane pubblico della piattaforma che ha realizzato migliaia di contenuti con l'audio di Ci pensiamo domani.

La cantautrice è pronta per il suo primo tour nei club, che la vedrà esibirsi con otto date nelle principali città d'Italia.

Sul palco porterà la musica del suo album Voglia di vivere, oltre al nuovo singolo Che t'o dico a fa'. Il tour partirà da Napoli il 12 ottobre e proseguirà il 14 ottobre a Bari, il 16 ottobre a Roma, il 18 ottobre a Firenze, il 19 ottobre a Torino, il 21 ottobre a Bologna, il 23 ottobre a Milano e si concluderà il 26 ottobre a Roncade (TV).