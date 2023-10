Allarme a Tel Aviv: sirene per razzi da Gaza mentre Israele intensifica operazioni

Aumentano le tensioni sulla Striscia di Gaza a seguito dell'attivazione delle sirene per i razzi in diverse parti di Israele, compresa l'area centrale e la zona di Tel Aviv. Questo indica un pericolo continuo rappresentato dai lanci di razzi provenienti da Gaza. In risposta a questa minaccia, Israele ha accelerato le sue operazioni militari nella Striscia, comprese incursioni terrestri e attacchi aerei. Tuttavia, al momento, non si tratta dell'invasione completa che era stata annunciata in passato.Israele ha reso noto di aver colpito e neutralizzato due importanti leader di Hamas e di aver mirato a circa 150 obiettivi strategici a Gaza. Secondo quanto dichiarato dal ministro della difesa israeliano Yoav Gallant, l'operazione contro Hamas a Gaza proseguirà "fino a quando non saranno emessi nuovi ordini".Hamas, da parte sua, ha denunciato "un massiccio tentativo di Israele di penetrare nella Striscia di Gaza con carri armati da nord ed est". Inoltre, Hamas ha ricevuto dal ministero degli Esteri russo un elenco di cittadini russi che potrebbero essere tra gli ostaggi detenuti. L'organizzazione sta attualmente cercando questi individui e ha espresso la sua volontà di rilasciarli. Lo ha confermato Musa Abu Marzouk, membro di spicco di Hamas responsabile delle relazioni esterne, in un'intervista a Ria Novosti.La situazione nella regione rimane instabile e tesa, con entrambe le parti che agiscono in risposta al conflitto in corso tra Israele e Hamas. Gli sforzi internazionali per de-escalare la situazione e negoziare un cessate il fuoco proseguono, ma il percorso verso una soluzione rimane incerto.