Tragedia all'Aeroporto di Bologna: operaio schiacciato da un mezzo durante i lavori di manutenzione

BOLOGNA - Una notte destinata a lavori di routine all'aeroporto Marconi di Bologna si è trasformata in una tragedia quando Alfredo Morgese, un operaio di 52 anni originario di Stornarella e residente a Marano sul Panaro, ha perso la vita. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 settembre mentre Morgese stava lavorando ai lavori di rifacimento del manto stradale sulla pista dell'aeroporto.Morgese lavorava per la Fondovalle Frantonio srl, un'azienda con sede a Modena che aveva in appalto i lavori di manutenzione presso l'aeroporto di Bologna. L'uomo aveva dedicato ben 14 anni della sua vita a questa ditta.Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto quando Morgese è stato schiacciato da un camion in retromarcia, manovrato da un collega. L'evento ha lasciato tutti sbigottiti e sgomenti. Gli operatori sul luogo hanno subito cercato di prestare soccorso all'operaio, ma, purtroppo, le ferite riportate si sono rivelate fatali.Alfredo Morgese lascia la moglie, tre figlie e un nipotino. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità di Stornarella, Marano sul Panaro e tutti coloro che conoscevano questo uomo.L'incidente è attualmente oggetto di indagine, e le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragedia. La Fondovalle Frantonio srl, l'azienda per cui lavorava Morgese, sta collaborando pienamente con le autorità competenti per stabilire le cause esatte dell'incidente.Questa tragica perdita è un ricordo doloroso della pericolosità delle professioni che coinvolgono il lavoro con mezzi pesanti e macchinari industriali. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Alfredo Morgese in questo momento di lutto.