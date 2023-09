Nuove misure contro la criminalità giovanile e incentivi per il Sud Italia: le decisioni del Consiglio dei Ministri

ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha annunciato oggi una serie di importanti misure, focalizzate sulla lotta alla criminalità giovanile e sul sostegno economico al Sud Italia. Queste decisioni sono state prese in seguito a recenti episodi di violenza e stupri commessi da giovani, che hanno destato grande preoccupazione in tutto il paese.La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che il governo sta affrontando tematiche complesse che in passato erano state trascurate. Ha sottolineato l'impegno del governo nel mettere in atto misure concrete per affrontare la criminalità giovanile. Il decreto di legge mira a individuare un modello d'intervento che sarà inizialmente applicato a Caivano e successivamente, se necessario, in altre aree del paese.Per la riqualificazione del territorio di Caivano, il governo ha stanziato 30 milioni di euro. La premier Meloni ha riconosciuto che il lavoro su questo comune richiederà diversi anni e una presenza costante da parte del governo. A tal fine, è stato nominato il commissario alla riqualificazione Fabio Ciciliano, un esperto proveniente dalla Polizia di Stato.Un obiettivo importante per Caivano è quello di riaprire il centro Delphinia dedicato allo sport e alla salute entro la primavera del 2024, con il supporto del genio e delle forze dell'ordine.Sintetizzando le principali disposizioni del decreto, la premier ha menzionato un'ammonizione per i reati gravi e la convocazione dei genitori, che potrebbero essere chiamati a rispondere per la mancata vigilanza sui minori. Inoltre, è prevista la reclusione in flagranza di reato per i giovani dai 14 ai 18 anni. La premier Meloni ha sottolineato che il decreto non si limita alle misure repressive, ma include anche iniziative di prevenzione.Queste nuove misure rappresentano un impegno significativo del governo italiano nella lotta contro la criminalità giovanile e nella promozione dello sviluppo economico delle regioni del Sud Italia. Sarà importante monitorare l'attuazione di queste politiche per valutare i loro effetti sulla sicurezza pubblica e sull'economia locale.