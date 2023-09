Rai Radio 2, l'8 e il 9 settembre 2023 il 'Lucio Battisti Day'

Rai Radio 2 racconta la vita e la carriera di un cantante che ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana: Lucio Battisti. Il 9 settembre è il Battisti Day e a venticinque anni dalla scomparsa dell’artista le canzoni e i ricordi di chi lo ha conosciuto e amato saranno protagonisti della programmazione di Rai Radio 2. Rai Radio 2 racconta la vita e la carriera di un cantante che ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana: Lucio Battisti. Il 9 settembre è il Battisti Day e a venticinque anni dalla scomparsa dell’artista le canzoni e i ricordi di chi lo ha conosciuto e amato saranno protagonisti della programmazione di Rai Radio 2.





Si comincia venerdì 8 settembre con "Il nostro canto libero: Speciale Lucio Battisti", in onda dalle 21. alle 22.00. Con la conduzione di Gino Castaldo ed Ema Stokholma, il programma ripercorre le tappe più importanti della carriera dell’artista. Un viaggio emozionante nella storia musicale di Lucio Battisti, dalle origini agli ultimi successi. Un'ora di musica e parole per celebrare il genio e la sensibilità di un autore che ha saputo esprimere le emozioni di diverse generazioni.

Il 9 settembre, per tutta la giornata, la playlist della radio suonerà un brano di Battisti in ogni programma e dalle 16.00 alle 19.30 andrà in onda "Radio2 Estate in Musica", condotto da Jodie Alivernini. L’intera puntata sarà dedicata a Lucio Battisti, con una lunga intervista a Mogol che ripercorrerà la storia musicale dell’artista e non solo. Inoltre, sarà ospite anche Marta Blumi Tripodi, autrice del libro "Quel gran genio. Aneddoti e storie curiose su Lucio Battisti, un gigante della musica italiana".

Sui social di Radio2 verranno pubblicati contenuti d’archivio su Battisti e due puntate di Pezzi da 90 a lui dedicate e presenti su Raiplay Sound in podcast.