Mirko Valeri, uscita la cover 'La mia libertà' di Franco Califano all'interno della Comunità Magliana 80

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito il 28 settembre 2023 "La Mia Libertà" cover di Franco Califano su YouTube e su tutte le piattaforme digitali, registrata durante i laboratori musicali all'interno della Comunità Magliana 80.





Si replica dopo l'uscita della canzone "Magliana 80" (divenuta l'inno della Comunità) uscita nel marzo 2022, con il progetto MAGLIANA 80 2.0. Il risultato è il frutto del laboratorio di musica presso la Comunità Magliana 80. La scelta della canzone è stata dettata dal fatto che "La Mia Libertà" veniva ripetutamente richiesta dagli ospiti della Comunità.

Dichiara Mirko Valeri: "E' stata un'esperienza bellissima dove la partecipazione e la condivisione hanno regnato sovrane. Era dal 2019 che questa canzone veniva richiesta ripetutamente dagli utenti della Comunità. Ho voluto fortemente riproporre lo stesso percorso eseguito nei precedenti laboratori che hanno portato alla realizzazione di una canzone inedita ma questa volta con una cover, perché ho capito che rappresentava il desiderio di libertà di persone offuscate dalle dipendenze e dai carichi pendenti".

La Cooperativa Magliana 80 collabora con Enti pubblici fornendo attività inerenti la cura e la salvaguardia della salute, la lotta contro i fenomeni dell’esclusione sociale con particolare attenzione alle persone tossicodipendenti e delle persone con problematiche di gioco di azzardo, dei giovani, delle vittime di tratta e dei migranti.

Nel territorio sono stati costruiti alcuni progetti originali come la comunità diurna per tossicodipendenti.

Nelle varie forme di sperimentazione terapeutica sono stati realizzati laboratori espressivi di musica e di arte per facilitare l’espressione del vissuto emotivo interno, per aiutare nella comunicazione e nella socialità.

Dichiara Germana Cesarano (Responsabile Comunità): "L’esperienza dei laboratori musicali è ormai al 4 anno. E’ una esperienza che viene riprodotta e non è stata legata all’incontro di un gruppo con la musica ma aiuta tutti gli ospiti ad usare un canale comunicativo e di riflessione diverso. Ogni gruppo sceglie di concludere il suo percorso laboratoriale attraverso una produzione originale. La scelta di quest’anno ricade sulla canzone 'La mia Libertà' che è servito come spunto di riflessione sul concetto di libertà di ognuno di loro".

Durante il laboratorio musicale è possibile sperimentare e sviluppare le proprie capacità percettive e le modalità relazionali personali con l’ascolto di musiche di vario genere, con interpretazioni motorie libere o codificate dell’evento sonoro, e con l’esecuzione vocale o strumentale di brani musicali conosciuti o di libera improvvisazione, realizzata con l’utilizzo dei più diversi strumenti ritmici o melodici, senza dover necessariamente possedere competenze musicali specifiche.

Va sottolineato come il fine di queste attività non sia fare necessariamente buona musica, ma utilizzare la musica come mezzo espressivo e comprensivo con la finalità di migliorare la qualità della propria vita. Ogni espressione artistica ha il potere di esercitare un grande fascino; nello specifico della musica, tale fascino può acquisire caratteri di particolare coinvolgimento. La musica è capace di far sperimentare emozioni intense caratterizzate da una forte attivazione motoria e sensoriale; in questo senso essa parla prima di tutto al nostro corpo e in secondo luogo alla nostra mente, è capace di farlo vibrare, risuonare, grazie agli aspetti costitutivi del musicale che sono strettamente e intimamente legati alla corporeità. La musicoterapia, impiegata nell’ambito del disagio sociale e psicosociale (disturbi psichiatrici, tossicodipendenza, disturbi alimentari, alcolismo, carcere…) fa della musica uno strumento privilegiato al fine di favorire la presa di coscienza del proprio mondo emotivo ed ampliare le modalità comunicative ed espressive; inoltre, può raggiungere specifici obiettivi miranti al recupero del sé come persona, con i suoi relativi valori e con la sua dignità.

La produzione del brano è stata eseguita da NewAir, gli arrangiamenti dai T.R:S. (Davide Gullo alla Batteria, Matteo Gullo al Basso e Gabriele Carone alle Tastiere e al Synth), Special Guest Marco Abbondazieri alla chitarra che in passato ha suonato con i musicisti di Califano e il videoclip è stato girato e montato da Edoardo Vivenzio.