Migranti: proseguono gli sbarchi a Lampedusa. Incendio a bordo del traghetto Cossyra

Ieri sera, un incendio è scoppiato nella sala macchine del traghetto di linea Cossyra, mentre la nave si trovava in viaggio da Lampedusa verso Porto Empedocle. A bordo dell'imbarcazione c'erano 175 passeggeri, di cui 83 migranti in trasferimento dall'hotspot di Lampedusa, che erano stati successivamente trasbordati sulla nave Diciotti. Nel frattempo, gli sbarchi sull'isola di Lampedusa continuano con 198 persone ospitate nella struttura di prima accoglienza.L'incendio si è sviluppato quando la nave si trovava a circa 5 miglia a Sud da Linosa. A bordo erano presenti 10 carabinieri del reggimento Puglia, 27 membri dell'equipaggio e 55 passeggeri. Fortunatamente, le fiamme sono state circoscritte e spente grazie ai sistemi di sicurezza della nave. L'evacuazione dei passeggeri è stata decisa principalmente per evitare che rimanessero a lungo in attesa sulla nave, poiché non c'era alcun pericolo per la loro incolumità.I passeggeri del traghetto Cossyra sono stati trasbordati sulla nave Diciotti della Capitaneria di Porto, tranne una famiglia composta da tre adulti e un bambino di 14 mesi, che è stata fatta salire sulla motovedetta Cp324, giunta a Lampedusa. Al momento, il traghetto Cossyra rimane in mare aperto con i 27 membri dell'equipaggio a bordo. La nave verrà rimorchiata in porto nelle prossime ore, e nel frattempo, la motovedetta Cp291 della Guardia costiera rimarrà in assistenza.L'incidente ha temporaneamente interrotto il servizio di collegamento fra Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle, poiché il traghetto Cossyra è fuori servizio. La situazione verrà ripristinata con il Paolo Veronese, previsto per partire da Porto Empedocle alle ore 23.Nella giornata odierna, sono stati registrati altri due sbarchi a Lampedusa, con un totale di 83 migranti. Questi migranti erano a bordo di due piccole imbarcazioni partite rispettivamente da Misurata in Libia e Sfax in Tunisia. Dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V827 della Guardia di Finanza, sono stati trasportati all'hotspot di Lampedusa. Gli sbarchi sull'isola sono ripresi dopo otto giorni di interruzione dovuta al maltempo, e attualmente, ci sono 198 persone ospitate nella struttura di prima accoglienza. Per la mattinata non è previsto alcun nuovo trasferimento.