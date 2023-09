Maneskin, arriva una nuova nomination agli Mtv Video Music Awards 2023

(Ansa)

Una bellissima notizia per il gruppo musicale dei Maneskin: è arrivata, infatti, una nuova nomination agli Mtv Video Music Awards 2023. Una bellissima notizia per il gruppo musicale dei Maneskin: è arrivata, infatti, una nuova nomination agli Mtv Video Music Awards 2023.





La band romana è stata selezionata nella categoria Best Group, dopo avere ottenuto la possibilità di concorrere per la vittoria come Best Rock Video per il singolo The Loneliest, tratto dall'album Rush!.

Dopo l'esibizione con Supermodel dello scorso anno, il gruppo tornerà, inoltre, sul palco dell'evento in programma il 12 settembre al Prudential Center di Newark, in New Jersey.