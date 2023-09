Google, arriva l’update contro le false recensioni

MILANO - Con la crescente digitalizzazione e l'importanza sempre maggiore dei feedback online, le recensioni sono diventate uno degli strumenti principali per le decisioni d'acquisto dei consumatori. Si stima che una recensione positiva possa portare ad un incremento delle vendite fino al 75%, sottolineando ulteriormente l'importanza di garantire l'autenticità e la veridicità delle opinioni online. - Con la crescente digitalizzazione e l'importanza sempre maggiore dei feedback online, le recensioni sono diventate uno degli strumenti principali per le decisioni d'acquisto dei consumatori. Si stima che una recensione positiva possa portare ad un incremento delle vendite fino al 75%, sottolineando ulteriormente l'importanza di garantire l'autenticità e la veridicità delle opinioni online.





Google, il motore di ricerca più usato a livello globale, è ben consapevole di questo fenomeno. Infatti, l'azienda ha recentemente annunciato miglioramenti significativi al suo algoritmo, in particolare riguardo alla visualizzazione e classificazione delle recensioni. Queste modifiche, che per ora sono attive solo per le ricerche in lingua inglese, verranno presto estese anche ad altre lingue, tra cui l'italiano.

L'obiettivo principale del nuovo aggiornamento, denominato "Product Reviews Update", è valorizzare e dare priorità alle recensioni più dettagliate e basate su esperienze autentiche. Questo significa che le opinioni superficiali o di bassa qualità verranno relegate in posizioni inferiori, mentre quelle ben argomentate e dettagliate guadagneranno visibilità.

Mentre Google cerca di garantire autenticità, esistono siti che si pongono l'obiettivo di aiutare le aziende a costruire una solida brand reputation online. Un esempio di ciò è www.comprarerecensioni.it , piattaforma che, attraverso circuiti di ghost buyer, permette alle aziende di incrementare le proprie recensioni, assicurando che queste siano genuine e frutto di esperienze reali. Questo contrasta con la pratica di alcuni siti che, al contrario, offrono recensioni false, minando la fiducia dei consumatori e compromettendo la credibilità del marchio.

L'approccio di www.comprarerecensioni.it si allinea con l'essenza delle nuove linee guida di Google, focalizzandosi sulla qualità, l'unicità e la veridicità delle recensioni. Dimostrare una reale esperienza con il prodotto, sottolineare le sue specificità e differenziarsi da prodotti simili sono tutti aspetti che guadagnano visibilità in un mercato sempre più saturo.

Allo stesso tempo, Google ha delineato chiaramente i parametri di qualità che determineranno la posizione di una recensione nei risultati di ricerca. Tra questi, l'importanza di avere contenuti unici, la necessità di dimostrare una vera esperienza con il prodotto e la capacità di distinguere tra prodotti simili, evidenziando le caratteristiche salienti di ciascuno.

La mossa di Google è chiaramente un tentativo di combattere il fenomeno delle false recensioni, che in passato ha sollevato molte preoccupazioni sia tra i consumatori che tra gli imprenditori. Con un mercato online in costante crescita e un numero sempre maggiore di consumatori che si affidano alle recensioni per le loro decisioni d'acquisto, l'integrità e l'autenticità delle opinioni online sono diventate essenziali per garantire la fiducia del pubblico.

In conclusione, la recente iniziativa di Google rappresenta un passo importante nella lotta contro le recensioni false e nella promozione di un ecosistema di feedback online più trasparente e affidabile. Resta da vedere come il mercato risponderà a queste novità e quale sarà l'impatto effettivo di questo aggiornamento sul comportamento dei consumatori e delle aziende.