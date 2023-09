Forte scossa di terremoto tra Toscana ed Emilia-Romagna: situazione attuale

ROMA - Una potente scossa di terremoto ha colpito l'area compresa tra la Toscana ed l'Emilia-Romagna poco dopo le 5 del mattino di oggi, 18 settembre, provocando un'ondata di segnalazioni da varie località, tra cui Firenze e Rimini. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha inizialmente stimato la magnitudo del terremoto tra 4.6 e 5.1, ma in seguito ha corretto il valore a 4.8.La scossa principale è stata registrata alle 5:10 del mattino nella zona di Firenze, mentre subito dopo è stata avvertita un'altra scossa di magnitudo 2.8, segnalata nella provincia di Forlì-Cesena. Fortunatamente, al momento non sono stati segnalati danni a persone o danni materiali significativi.L'epicentro del terremoto è stato localizzato a circa tre chilometri da Marradi, un comune situato sull'Appennino tosco-romagnolo. Data la posizione dell'epicentro e la profondità del sisma, pari a 8,4 chilometri, è stato possibile avvertire la scossa in diverse località circostanti.A seguito della scossa, molte persone sono uscite nelle strade per precauzione. L'area coinvolta è attualmente oggetto di monitoraggio da parte delle autorità competenti per valutare ulteriori sviluppi e garantire la sicurezza della popolazione.È importante rimanere vigili e seguire le direttive delle autorità locali in situazioni di terremoto, soprattutto in zone ad alto rischio sismico come l'Italia. Gli esperti continueranno a monitorare la situazione e forniranno aggiornamenti se necessario.