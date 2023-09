Elodie, venerdì 22 settembre 2023 uscirà il nuovo singolo dal titolo 'A Fari Spenti'

Novità nel panorama musicale nazionale: il 22 settembre uscirà il nuovo singolo di Elodie dal titolo "A Fari Spenti", scritto da Elisa con Marz & Zef che ne hanno curato anche la produzione. Novità nel panorama musicale nazionale: il 22 settembre uscirà il nuovo singolo di Elodie dal titolo "A Fari Spenti", scritto da Elisa con Marz & Zef che ne hanno curato anche la produzione.





Per quel che riguarda Elisa ed Elodie, avevano già collaborato per "Bagno a mezzanotte" e "Proiettili", quest’ultima cantata da Elodie insieme a Joan Thiele e contenuta nella colonna sonora del film "Ti mangio il cuore". Il brano ha vinto quest’anno il David di Donatello come miglior canzone originale.