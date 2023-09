Camorra sfida lo Stato a Caivano: don Maurizio Patriciello lancia l'allarme

Nel cuore della notte, la camorra ha sfidato lo Stato a Caivano, una comunità nella provincia di Napoli ancora sotto la costante sorveglianza delle forze dell'ordine. Questa inquietante situazione è stata denunciata da don Maurizio Patriciello a Sky TG24, che ha descritto una "stesa" effettuata da individui a volto coperto nel Parco Verde di Caivano.Don Patriciello ha affermato che la camorra, nonostante la recente visita del presidente del Consiglio e l'aumento dei controlli, continua a sfidare lo Stato in modo audace. Questi eventi sono stati descritti come "gravissimi" e un segnale che Caivano necessita di un serio intervento di risanamento.Il sacerdote aveva già lanciato un appello su Facebook, denunciando l'arrivo di individui armati che si muovevano su motociclette, sparando indiscriminatamente e seminando terrore tra i residenti del Parco Verde. Queste "stese" sono estremamente pericolose e mettono a rischio la vita di chiunque si trovi nei paraggi.Don Patriciello ha anche rivolto un appello alle persone che avevano criticato le forze dell'ordine e l'intervento del governo, chiedendo loro di riflettere e di avere il coraggio di vivere con i propri figli in una situazione simile a quella del Parco Verde di Caivano.La camorra è un problema che affligge molte comunità in Italia, e gli sforzi per combattere questa criminalità organizzata sono costanti ma spesso complessi. L'operazione interforze condotta a Caivano il 5 settembre aveva dimostrato l'impegno dello Stato nel contrastare la camorra, ma eventi come la recente "stesa" dimostrano che il problema è tutt'altro che risolto. La sicurezza e la pace della comunità di Caivano rimangono una priorità, e il sostegno delle autorità e della società civile è fondamentale per affrontare questa sfida.