Marocco: il terremoto scuote il Paese e solleva preoccupazioni sugli aiuti

Il Marocco è in uno stato di emergenza dopo un terremoto devastante che ha colpito diverse regioni del paese. Le autorità marocchine hanno finora riportato 2.122 vittime, mentre il numero di feriti, molti dei quali in condizioni gravi, ha raggiunto quota 2.400. Le operazioni di soccorso e ricerca sono in corso, con molte zone rurali e remote vicino all'epicentro del sisma che rimangono isolate.La situazione ha sollevato una polemica riguardo agli aiuti internazionali. Il Marocco ha accettato squadre di soccorritori solo da quattro paesi: Spagna, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Tutti gli altri volontari e organizzazioni di soccorso stanno cercando di contribuire senza un accordo formale con il governo marocchino. Questa situazione ha suscitato preoccupazioni sulle difficoltà nell'organizzare l'aiuto umanitario in modo efficiente.L'Algeria ha offerto un piano urgente per fornire aiuti, ma la sua accettazione dipende dai rapporti diplomatici tra i due paesi. Altri paesi come Italia, Francia, Turchia e Stati Uniti hanno dichiarato la loro disponibilità ad inviare aiuti e team medici.Nel frattempo, le operazioni di soccorso sul campo continuano, con molti volontari che lavorano instancabilmente tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Il sindaco di Tata N'Yaacoub, il comune epicentro del terremoto, Abdelrahim Aid Douar, ha raccontato la difficile situazione: "Sono il sindaco di un comune che non c'è più e sono qui a scavare con le mani e con ogni mezzo, nella speranza di trovare vivo qualcuno".La strada per raggiungere molte delle aree colpite è interrotta in più punti, complicando ulteriormente gli sforzi di soccorso. La mancanza di elettricità e le limitazioni notturne per gli elicotteri aggiungono ulteriori sfide. Nonostante le difficoltà, le operazioni di soccorso proseguono con dedizione e speranza, mentre la comunità internazionale si mobilita per fornire assistenza in questa difficile fase di emergenza.