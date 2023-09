Bianchi P175, la moto centenaria dal valore inestimabile

NICOLA ZUCCARO - Nel 1923, la casa motociclistica Bianchi realizzò la P175. Essa, a cinque anni di distanza dalla fine della Prima Guerra Mondiale, divenne il simbolo del ritorno alle competizioni motociclistiche.





Pur essendo una 350, si impose nel confronto con le moto della classe 500, per merito di Tazio Nuvolari. Dal valore inestimabile per il binomio vincente che compose con l'asse della velocità scomparso 70 anni fa, è stata definita la Moto del Centenario in occasione del recente Memorial Alessandro Ambrosi organizzato dall'Old Cars Club in collaborazione con la Fiera del Levante di Bari.