Alce Nero presenta i Fagotti Bio dalla superficie croccante e dorata e un morbido ripieno filante

Photo credits: fonte ufficio stampa Studio Monika Carbonari

La ricetta gustosa e sana Alce Nero dei Fagotti pomodoro e mozzarella ­bio­ e i Fagotti alla parmigiana di melanzane ­bio­, è frutto di un accurato lavoro di ricerca e sperimentazione, promette di conquistare il palato di adulti e bambini, all'insegna di una corretta nutrizione. Dal sapiente abbinamento degli ingredienti, 100% italiani e biologici, alla loro lavorazione, tutto concorre alla qualità del prodotto finale, buono e nutriente.





I Fagotti bio Alce Nero presentano una superficie croccante e dorata e un morbido ripieno filante, dal gusto delicato, ideale dai 3 anni in su. L'involucro esterno è preparato con farina di tipo 0, proveniente dalla filiera Alce Nero, senza aggiunta di amidi. L'olio utilizzato è extra vergine di oliva, estratto a freddo­ dalle­ olive­ coltivate in Italia­ dai 160 soci olivicoltori. Il cuore interno è realizzato con polpa di pomodoro dei propri agricoltori e mozzarella,­ fatta con latte­ italiano,­ senza aggiunta di altri formaggi filanti.­

I Fagotti pomodoro e mozzarella ­bio­ hanno una farcitura leggera e appetitosa, dal gusto tipicamente mediterraneo.

I Fagotti alla parmigiana di melanzane bio sono caratterizzati da un ripieno saporito e stuzzicante, arricchito con melanzane grigliate.

I ­Fagotti ­bio­ Alce Nero hanno una lavorazione semplice e non sono sottoposti a frittura. Nelle prime fasi della preparazione vengono farciti e richiusi a mezzaluna. Successivamente, sono intinti in una pastella, avvolti nella­ panatura e surgelati.

Pratici e veloci da cucinare, sono pronti in 12-14 minuti al forno, o in 5-7 minuti in padella. Per ottenere la massima croccantezza, Alce Nero suggerisce una cottura in forno in modalità ventilato, oppure in padella con una piccola aggiunta di olio.

Le due referenze sono proposte in confezioni da 250 gr, contenenti 4 pezzi ciascuna. Il packaging è frizzante e colorato, e combina la classica etichetta narrante circolare, distintiva dei prodotti Alce Nero, ad una grafica vivace ed accattivante.