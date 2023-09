'You are my Song', esce il nuovo emozionante singolo degli Amish



CATANIA - Dopo un lungo silenzio durato tre decenni, la band catanese degli Amish, è tornata con una serie di sorprese che stanno facendo impazzire i fan. Il 14 settembre è stato lanciato ufficialmente il loro secondo singolo, intitolato "You are my Song". - Dopo un lungo silenzio durato tre decenni, la band catanese degli Amish, è tornata con una serie di sorprese che stanno facendo impazzire i fan. Il 14 settembre è stato lanciato ufficialmente il loro secondo singolo, intitolato "You are my Song".





Questa straordinaria canzone segue il recente successo di "Non c'è magia" il primo singolo del gruppo che ha segnato il loro ritorno ed è stato accolto con entusiasmo dai fan e dalla critica, raggiungendo, tra luglio e agosto, le posizioni di vertice nelle classifiche di musica indipendente tra gli artisti emergenti.

Il pubblico ha dimostrato di non aver dimenticato la magia degli Amish e la loro capacità di toccare le corde dell'anima.

Gli Amish, ovvero Salvo Longo, Giovanni Giuffrida ed Emanuele Bella, protagonisti della scena musicale catanese degli anni '90, hanno annunciato un progetto musicale ambizioso che comprende l'uscita di un nuovo album di brani inediti.

Questa reunion è stata una piacevole sorpresa per i fan di lunga data e per tutti coloro che amano la musica di qualità.





Una canzone d'amore





"You are my song" è un brano scritto e composto da Giovanni Giuffrida, fondatore del gruppo agli inizi degli anni Novanta e artefice di questa reunion dopo 30 anni. Si tratta di una canzone che racconta una bellissima storia d'amore, poi finita e che l'autore ricorda e rivive con emozione attraverso la visione di una vecchia foto.

A cantare il brano, oltre a Salvo Longo, voce storica della band, anche il batterista Emanuele Bella e lo stesso Giovanni Giuffrida.

Ad impreziosire "You are my song", in alcune parti risalta la splendida voce di Donata Brischetto, l'artista che lo scorso anno ha incantato l'Italia con la sua partecipazione a The Voice Senior, arrivando fino alla finale nella squadra di Loredana Bertè.

Alcune scene del video clip del nuovo singolo sono state girate in Sicilia, precisamente alle "Chiazzette" di Acireale, in provincia di Catania, dove il gruppo nacque all'inizio degli anni Novanta.





Il progetto della reunion





Ma gli Amish non si fermano qui. In concomitanza con il lancio del nuovo singolo, la band ha annunciato l'uscita imminente di un nuovo album di inediti, che promette di essere un'opera d'arte musicale che travalica il tempo. Questo album segna un capitolo emozionante nella loro carriera, offrendo ai fan nuove canzoni intrise di profondità e significato.