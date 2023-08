Violento temporale colpisce Milano e la Brianza: alberi caduti, tetto pericolante e disagi su linee ferroviarie

MILANO - Un violento temporale con raffiche di vento si è abbattuto su Milano e la Brianza, causando una serie di disagi e emergenze nelle zone colpite. Questo improvviso e intenso maltempo ha causato danni significativi e richiesto l'intervento delle autorità e dei servizi di emergenza.

Il bilancio iniziale include alberi caduti, un tetto pericolante in zona Stazione Centrale di Milano, code sulle tangenziali e almeno sessanta chiamate di soccorso ai vigili del fuoco. A Buccinasco, nell'hinterland milanese, i vigili del fuoco segnalano il distacco dei tetti di diversi edifici. A Milano, il servizio di emergenza 118 è intervenuto per soccorrere una persona ferita da un vaso caduto per strada.

Uno dei maggiori impatti si è verificato sulla linea ferroviaria Milano-Alessandria, bloccata tra Mortara e Parona Lomellina, nel Pavese, a causa dei danni causati dal maltempo. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare il servizio. Anche sulla linea ferroviaria Milano-Tortona, la circolazione è bloccata tra Locate e Certosa a causa di un albero abbattuto.

Nella zona di Vigevano (Pavia) e della Lomellina, il vento forte ha causato la caduta di alberi, il distacco dei tetti e danni vari. A Vigevano, il tetto della scuola media "Robecchi" è stato scoperchiato, e sono state danneggiate insegne di supermercati e impalcature. Anche Mortara ha subito danni significativi. Numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco, che hanno continuato gli interventi per ore.

La tempesta ha interessato anche il Piemonte, in particolare Vercelli, dove le raffiche di vento hanno sradicato numerosi alberi e danneggiato auto in sosta. In alcune zone, monumenti sono stati danneggiati, e molte zone della città sono rimaste senza corrente elettrica. Il fenomeno meteorologico "downburst" ha colpito il Monferrato Casalese, causando ulteriori alberi sradicati e danni strutturali, inclusi tetti scoperchiati.

Questo improvviso episodio di maltempo ha messo in evidenza la necessità di un coordinamento efficace delle autorità e dei servizi di emergenza per affrontare situazioni di questo tipo e mitigare i danni causati da fenomeni meteorologici estremi.