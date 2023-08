Tentativo di attacco con droni a Mosca: bloccati e distrutti

MOSCA - Nelle prime ore di oggi, un tentativo di attacco con droni ha scosso la capitale russa, Mosca, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo in una nota diffusa dall'agenzia di stampa Tass. L'attacco avrebbe coinvolto tre droni, ma fortunatamente non ha causato vittime.Il comunicato ufficiale afferma che due dei tre droni sono stati distrutti dalle difese aeree nella regione di Mosca, precisamente sul Mozhaisky e Khimkinsky. Il terzo drone, invece, è stato bloccato e reso incontrollabile grazie all'uso della guerra elettronica, finendo per schiantarsi contro un edificio in costruzione nella capitale. È da notare che il termine "attacco terroristico" è stato utilizzato per descrivere l'incidente, suggerendo che potrebbe essere stato un tentativo premeditato di danneggiare edifici o causare panico nella città.Fortunatamente, non si segnalano vittime a seguito di questo episodio.Nella stessa notte, la Russia ha condotto un attacco con droni nelle regioni di Odessa e del Danubio, due aree cruciali per l'esportazione del grano dall'Ucraina. Questo attacco ha avuto conseguenze significative, inclusa un'incursione in un silos per il grano che ha provocato un incendio. Tuttavia, grazie all'intervento tempestivo dei pompieri, l'incendio è stato contenuto e non si sono verificate ulteriori perdite significative, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine. Magazzini e un complesso per le spedizioni nella regione del Danubio sono stati anch'essi colpiti dall'attacco con droni.Questi eventi aggiungono tensione al già complesso scenario geopolitico tra Russia e Ucraina.Nel frattempo, i capi di Stato e di governo dei Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) continuano il loro vertice in Sudafrica. Questo summit ha lo scopo di rafforzare la cooperazione tra queste importanti economie emergenti, con l'obiettivo di creare un contrappeso all'Occidente nelle dinamiche geopolitiche globali. Le discussioni al vertice riguardano una serie di questioni di interesse comune, tra cui economia, politica internazionale e collaborazione in settori chiave.