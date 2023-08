Rom’antica arriva in Corso Buenos Aires a Milano



Il piano di aperture di Rom'antica nei centri cittadini continua a pieno ritmo, e il brand di pizza romana si appresta ad aprire il suo undicesimo punto vendita nella città di Milano.





L'ennesimo tassello che va ad arricchire la proposta di VERA Srl, società del Gruppo Finiper Canova di proprietà di Marco Brunelli attiva nel settore della ristorazione e proprietaria del brand, che sta portando avanti parallelamente aperture nei centri cittadini – che danno la possibilità di unire il pratico consumo take away e il delivery – e nei centri commerciali.

Il nuovo punto vendita milanese sarà situato in Corso Buenos Aires 47, in un'area strategica riconosciuta come uno dei principali distretti dello shopping a Milano. Corso Buenos Aires attrae una vasta e diversificata clientela, sia locale che turistica. La sua posizione centrale e la frequente affluenza di persone danno a Rom'antica l'opportunità di raggiungere un pubblico vasto e dinamico, catturando l'attenzione di appassionati di cucina e amanti della pizza che cercano un'esperienza autentica e di qualità. Il nuovo punto vendita si va ad unire agli altri 10 già dislocati nel capoluogo lombardo.

Rom'antica di Corso Buenos Aires sarà inaugurato martedì 1 agosto 2023, rafforzando la presenza del brand in città. A tutti i presenti, come di consueto, sarà offerta una degustazione di pizza gratuita dalle ore 11.

L'apertura di Corso Buenos Aires si aggiunge agli altri 45 monomarca distribuiti tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Il successo di Rom'antica è dovuto soprattutto alla grande attenzione per la qualità e l'artigianalità del prodotto: una pizza realizzata con materie prime scelte selezionate; un impasto preparato quotidianamente “da mani esperte” con la volontà di offrire l'eccellenza al palato dei clienti; un basso contenuto di lievito e una lunga lievitazione che lo rendono digeribilissimo. Il risultato è una pizza romana quadrata, gustosa, leggera e croccante, come da antica tradizione del Centro Italia.