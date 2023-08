Palermo, bloccati mentre trafugano attrezzi edili dal cantiere

Gli indagati infatti, si sarebbero introdotti all’interno del cantiere forzando la catena del cancello d’ingresso, dunque, sarebbero stati sorpresi dai Carabinieri nella flagranza di reato, impegnati a caricare sulla loro autovettura diversi attrezzi da lavoro ed una tanica di benzina rubati poco prima. I quattro ladri sono stati immediatamente bloccati e l’intera refurtiva è stata restituita al responsabile del cantiere.





Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese. È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequi ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

PALERMO - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bagheria hanno arrestato 4 uomini, palermitani, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato. I Carabinieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi del cantiere adibito alla manutenzione straordinaria della tribuna dello stadio comunale di Bagheria.