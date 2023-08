Mosca, droni abbattuti mentre si dirigevano verso la città: nessun ferito

MOSCA - La città di Mosca è stata testimone di un episodio di allerta quando due droni sono stati intercettati mentre tentavano di sorvolare la città. Il sindaco Sergey Sobyanin ha confermato l'evento, affermando che entrambi i droni sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea. Fortunatamente, non si sono registrati feriti nell'incidente.I droni hanno tentato di oltrepassare lo spazio aereo di Mosca, ma sono stati prontamente intercettati e abbattuti da sistemi di difesa aerea. Uno dei droni è stato abbattuto nella zona di Domodedovo, mentre l'altro è stato intercettato vicino all'autostrada di Minskoe.Il sindaco Sobyanin ha condiviso queste informazioni attraverso il suo canale Telegram. Ha reso noto che nessuna persona è stata ferita in seguito a questo episodio e ha sottolineato l'efficacia dei sistemi di difesa aerea nel prevenire potenziali minacce.Questo evento dimostra la costante vigilanza delle autorità e dei sistemi di sicurezza di Mosca nel garantire la protezione della città e dei suoi cittadini da possibili minacce esterne.Nel frattempo, il governo britannico ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia per la presunta fornitura di componenti per uso militare. Questa iniziativa è stata descritta dal ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, come "senza precedenti" nei confronti della macchina bellica del presidente Vladimir Putin.Inoltre, l'Ucraina ha reso noto che il numero delle vittime causate dall'attacco russo di ieri a Pokrovsk nella regione di Donetsk è salito a nove. Questo duplice attacco ha suscitato forti reazioni, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha condannato l'azione e ha esposto i dettagli delle vittime in un videomessaggio serale.Nel contesto di questi sviluppi, il presidente russo Vladimir Putin ha preso una misura significativa firmando un decreto che sospende parte degli accordi fiscali con i Paesi che Mosca considera "ostili". Questa mossa include l'Italia e mira a rafforzare la posizione russa nei confronti delle nazioni che hanno adottato una posizione critica nei confronti della Russia.