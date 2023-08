Mistero e intrighi circondano la morte di Yevgeny Prigozhin: Cremlino nega coinvolgimento Putin in uccisione

MOSCA - In una serie di eventi che hanno catturato l'attenzione internazionale, la morte di Yevgeny Prigozhin, ex leader della Wagner, ha generato un vortice di controversie e accuse. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha negato con fermezza che il presidente Vladimir Putin abbia ordinato l'uccisione di Prigozhin, definendo questa affermazione come una "assoluta menzogna".Il presidente russo stesso ha emesso una dichiarazione sorprendente, elogiando Prigozhin come un individuo "dal destino difficile, ma di talento". Putin ha promesso un'inchiesta approfondita sulla morte di Prigozhin, il suo avversario di lunga data.Nel frattempo, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha espresso il suo scetticismo riguardo all'idea che Putin possa essere coinvolto nella morte di Prigozhin, affermando: "Non posso credere che Putin sia dietro alla morte di Prigozhin".Le circostanze della morte di Prigozhin rimangono avvolte nell'incertezza. Il Pentagono ha escluso la possibilità che il suo jet sia stato abbattuto da un missile, mentre il New York Times ha suggerito la possibilità di una bomba a bordo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto ogni coinvolgimento ucraino nella morte di Prigozhin e ha dichiarato: "Noi non c'entriamo niente, tutti sanno chi è il responsabile".Nel frattempo, la Wagner, la società di mercenari con cui Prigozhin era associato, ha lanciato un appello ai suoi membri, chiedendo loro di "non fare nulla di stupido".In un altro sviluppo, il portavoce del ministero della Difesa russo ha annunciato che le forze russe hanno abbattuto due aerei d'attacco ucraini Sukhoi Su-25, uno in Donetsk e uno nella regione di Kherson.La morte di Prigozhin continua a generare domande e speculazioni, mentre il mondo osserva attentamente gli sviluppi in questa storia complessa e in continua evoluzione. Le indagini in corso potrebbero rivelare ulteriori dettagli sulle circostanze della sua morte e sul coinvolgimento di eventuali parti interessate.