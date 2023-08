Missili russi su Lutsk: morti tre dipendenti di azienda svedese

Drop of Light/Shutterstock

La notte scorsa, la situazione in Ucraina è stata segnata da un drammatico sviluppo, con missili russi che hanno colpito edifici residenziali a Leopoli e Lutsk, causando morti e feriti. Questi attacchi sembrano essere mirati e le prime informazioni indicano danni significativi agli edifici e alle infrastrutture. Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovy, ha riferito di un incendio in un palazzo e dell'evacuazione delle persone colpite. A Lutsk, invece, un'impresa industriale è stata colpita, con segnalazioni di vittime da parte del sindaco Ihor Polishchuk.La situazione in Ucraina è estremamente critica, con gli attacchi che hanno reso ancora più drammatica la già delicata situazione nel paese. Le tensioni tra Russia e Ucraina hanno portato a un aumento delle violenze e degli scontri, con conseguenze disastrose per la popolazione civile.Nel frattempo, in Russia, si verificano gravi turbolenze economiche. Il rublo ha subito un nuovo crollo, raggiungendo il minimo da oltre 16 mesi. Questo è stato causato da una combinazione di fattori, tra cui la riduzione dei ricavi delle esportazioni e l'aumento delle spese militari. La moneta russa ha perso il 26% del suo valore rispetto al dollaro in quest'anno, mettendo ulteriormente sotto pressione l'economia del paese.La Banca Centrale Russa ha reagito al deterioramento della situazione economica alzando il tasso di riferimento al 12%, sperando di stabilizzare la situazione finanziaria. Questo aumento riflette la preoccupazione per l'andamento negativo del rublo e per l'impatto che ciò potrebbe avere sull'intera economia russa.Nel frattempo, emergono notizie sulla Russia che equipaggerà i suoi nuovi sommergibili nucleari con missili ipersonici Zirkon. Questi missili, precedentemente installati solo sulla fregata Ammiraglio Gorshkov, rappresentano una significativa evoluzione nel potenziale militare russo e potrebbero aumentare ulteriormente le tensioni geopolitiche in una regione già instabile.In sintesi, la situazione sia in Ucraina che in Russia è critica e in continua evoluzione. Gli attacchi missilistici in Ucraina stanno avendo un impatto devastante sulla popolazione civile, mentre in Russia le sfide economiche e militari stanno mettendo alla prova la stabilità del paese e della regione nel suo complesso.