Milano, ciclista travolta da un camion: è grave

MILANO - Un altro drammatico incidente stradale ha scosso Milano, questa volta in corso XXII Marzo, poco dopo la tragica morte di una giovane ragazza investita da un camion in zona Porta Romana mentre era in bicicletta. Nel secondo incidente, una donna di 42 anni è stata coinvolta ed è stata portata d'urgenza in ospedale in condizioni gravi.La 42enne si trovava in sella a una bicicletta quando è stata travolta da un palo che a sua volta era stato colpito da un'auto. Fortunatamente, al momento del soccorso, la donna era cosciente nonostante le gravi condizioni in cui versava. È stata immediatamente trasportata all'ospedale Niguarda per ricevere cure mediche specializzate.La dinamica dell'incidente sembra coinvolgere anche il ribaltamento di un'auto, a bordo della quale c'erano un uomo e una donna di 78 e 73 anni. Si ritiene che la ciclista sia stata colpita dal palo contro cui è finita la vettura. L'incidente potrebbe essere stato causato da un'altra vettura proveniente da una via laterale, che si è immessa su corso XXII Marzo a velocità sostenuta.Gli occupanti dell'auto ribaltata sono stati fortunatamente estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco e affidati agli operatori del 118 per ricevere le cure necessarie. La polizia locale è intervenuta sulla scena per condurre un'accurata indagine sulla dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.Questo tragico incidente è un promemoria dell'importanza della sicurezza stradale e della prudenza nell'utilizzo delle strade, soprattutto in zone trafficate come corso XXII Marzo. Le nostre speranze e pensieri sono rivolti alla pronta guarigione della donna coinvolta e alla determinazione delle cause di questo grave incidente.