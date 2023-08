Leonardo Serasini, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Forse Il Mare Non Ama L’Estate'

Novità nel panorama musicale nazionale: è online su tutti i digital store "Forse Il Mare Non Ama L’Estate", il nuovo singolo del cantautore toscano "naturalizzato" bolognese Leonardo Serasini. Novità nel panorama musicale nazionale: è online su tutti i digital store "Forse Il Mare Non Ama L’Estate", il nuovo singolo del cantautore toscano "naturalizzato" bolognese Leonardo Serasini.





Il concept del brano parte da lontano, da una poesia da lui scritta circa sette anni fa pubblicata nel suo primo libro "Piccole Cose Immense", trasformatasi poi in una canzone a tutti gli effetti.

La Hit Estiva ha un carattere forte che può abbracciare le sonorità tipiche anche delle altre stagioni.

"Amo le opportunità che mi spingono a sfidare me stesso. Da sempre, inoltre, amo le Hit Estive": queste le parole del cantautore in merito alla creatività che ha portato questa canzone da una semplice idea ad un progetto concreto.

Il contesto di realizzazione ha anch’esso dei connotati molto forti e distintivi, infatti il brano è stato ultimato durante la paurosa alluvione nei giorni di Maggio che ha interessato l’Emilia Romagna.

"Uno spettacolo sconvolgente, devastante e surreale" così ha definito quel periodo Leonardo Serasini.

La catastrofe naturale ha ulteriormente contribuito a influenzare l’estro creativo dell’artista che ha messo nero su bianco le sue forti emozioni, che traspaiono in maniera genuina durante l’ascolto del brano.

Anche altre tematiche importanti vengono toccate nel brano: "Un brano estivo che inizia la sua navigazione nel banale contesto di una spiaggia affollata – da sguardi distratti, parole e stelle cadenti – per arrivare a raccontare l’inquinamento ambientale, il complesso rapporto che lega gli uomini al Mare ed in generale alla forza dell’Acqua intesa soprattutto come elemento, energia psichica, inconscia e scrigno magico carico – da sempre – di segreti e misteri insondabili".

Queste le parole dell’artista su un brano che prende sempre di più una connotazione sociologica oltre che artistica.

E conclude: "Grazie ad Alberto Pepoli per aver contribuito con tanta eccellenza e creatività alla realizzazione di questa nuova avventura. Grazie infine a Laura De Lellis per aver realizzato la splendida Cover del brano, un immagine suggestiva – profondamente femminile ed affascinante – capace di raccontare nello spazio di un semplice sguardo tutta la grazia, la forza, e l’indomabile libertà dell’acqua, degli oceani, del mare".

Per quel che riguarda Leonardo Serasini, chitarrista, cantautore, arrangiatore, polistrumentista e produttore ha suonato con band e solisti partecipando a progetti di livello nazionale. Nel 2009 si è diplomato in Chitarra presso Music Academy Italy ed ha pubblicato il primo CD solista dal titolo "Quando Ulisse Passeggia Nel Parco". Ha preso parte alla realizzazione di vari Metodi Didattici (Carish, La Repubblica) ed ha condotto alcune Clinic sponsorizzate da Yamaha. E’ Docente di Chitarra presso Music Academy Bologna. Nel 2013, ha realizzato il CD solista "Afrodisiaco". Inoltre ha dato il via all’iniziativa "Cover To Cover", una serie di Video Didattici disponibili online. Nel 2017 ha inciso l’EP "Anima In Carne E Ossa", nel 2019 ha diffuso l’Antologia "In Sintesi" e nel 2020 ha pubblicato il Concept Album "Splendida Ricompensa". Premiato in Concorsi Nazionali dedicati alla Musica e alla Poesia, nel 2021 ha dato alle stampe il suo primo Libro dal titolo "Piccole Cose Immense". Successivamente, nel 2022, è tornato alla Musica con l’Album "Il Mondo Contro" e a partire dal Febbraio 2023 – grazie alla collaborazione con Alberto Pepoli (Rio Studio Cesena) e l’Etichetta Discografica "Garage Noise Label" (Roma) – ha pubblicato alcuni Singoli (Nausicaa, Prendermi Cura Di Te, Accanto A Me, Semplice) che hanno ottenuto ottimi riscontri in ambito nazionale ed internazionale. Infine, nell’Agosto del 2023, ha rilasciato un Nuovo Singolo dal titolo "Forse il Mare Non Ama L’Estate", una Hit Estiva concepita e realizzata per essere ascoltata con piacere anche durante l’inverno.