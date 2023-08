James Blunt, sabato 2 marzo 2024 unica data al Mediolanum Forum di Milano

Grandi novità nel panorama musicale internazionale: James Blunt e la sua band suoneranno in Italia in un'unica data al Mediolanum Forum di Milano sabato 2 marzo 2024, in occasione del Who We Used To Be Tour per l'uscita dell'omonimo album, previsto per il 27 ottobre. E' il primo album in studio dell'artista da 'Once Upon A Mind' del 2019. I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti My Live Nation dalle 10:00 di martedì 29 agosto.