Generale Vannacci e il suo libro: Salvini, 'Voglio leggerlo prima di commentare'

Il Generale Vannacci ha difeso il contenuto del suo libro, affermando di non aver offeso né discriminato nessuno. Ha sottolineato che le sue opinioni potrebbero essere discutibili ma non offensive e ha sottolineato di aver sempre rispettato la dignità delle persone con cui ha lavorato.



In risposta alle polemiche, il Generale ha rifiutato una candidatura politica con Forza Nuova e ha dichiarato di voler continuare a fare il soldato. La vicenda rimane al centro dell'attenzione pubblica, con molte persone che seguono da vicino gli sviluppi futuri.

ROMA - La vicenda del Generale Roberto Vannacci e del suo libro ha scatenato un acceso dibattito in Italia. Il Generale è stato destituito e rimosso dalla carica di presidente dell'Istituto geografico militare a seguito delle controversie suscitate dal contenuto del suo libro.Il libro in questione ha sollevato polemiche per le sue tesi, considerate da alcune parti omofobe, anti-migranti e anti-femministe. In risposta alle critiche, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha condannato pubblicamente le posizioni espresse nel libro del Generale.La vicenda ha provocato anche delle tensioni all'interno del centrodestra italiano, con il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che ha difeso il militare parlando di censura e "regime."Il Ministro Crosetto ha ribadito la sua posizione, sostenendo che avrebbe agito nello stesso modo indipendentemente dalle opinioni politiche del Generale.Secondo il vicepremier e ministro Matteo Salvini, Vannacci "deve essere giudicato per quello che fa in servizio. Se poi scrive qualcosa che non ha niente a che fare con i segreti di stato o il suo lavoro penso che ha tutto il dovere e diritto di farlo. Il generale Vannacci è stato additato come un pericolo. Io mi comprerò questo libro, perché prima di commentare e giudicare è giusto leggere", perché "è facile estrapolare qualche frase, lo leggerò tutto. La condanna al rogo come Giordano Bruno non mi sembra ragionevole", ha detto Salvini.