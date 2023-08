Aggressione a Genova: donna in fin di vita, arrestato l'aggressore

GENOVA - Nel quartiere Struppa di Genova, una donna di 61 anni è stata aggredita con delle sassate da uno sconosciuto, riportando gravi lesioni. L'aggressore è stato identificato come un uomo di 34 anni senza fissa dimora e è stato arrestato dagli agenti delle volanti.La vittima è stata trasportata in ospedale ed è attualmente in coma all'ospedale Galliera di Genova, dove i medici stanno valutando la sua condizione e la possibilità di un trasferimento all'ospedale San Martino.L'aggressione ha scosso la comunità locale e le autorità stanno indagando sull'incidente per determinarne le cause e le circostanze. La priorità è ora garantire le cure mediche necessarie alla donna e portare avanti le indagini sull'aggressore.