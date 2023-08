Firenze, minaccia nuovamente la madre per ottenere denaro

A seguito dei fatti, nei confronti dell’uomo era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa. Tuttavia, il 29enne si è nuovamente recato a casa della genitrice, con la medesima pretesa di avere del denaro, minacciandola come nell’occasione precedente. Ancora una volta la donna è riuscita a richiedere l’intervento degli uomini dell’Arma che, accorsi immediatamente, sono riusciti a fermare il figlio, arrestandolo. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Firenze “Sollicciano”, in attesa del rito di convalida e degli ulteriori provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

FIRENZE - I Carabinieri della Stazione di Gambassi Terme hanno arrestato in flagranza un soggetto di 29 anni per i reati di tentata estorsione e violazione del divieto di avvicinamento. Nel giugno scorso, l’uomo si era presentato presso l’abitazione della madre, a Montaione, pretendendo di ricevere del denaro; di fronte al rifiuto della genitrice il 29enne era andato in escandescenze, aggredendola. In quell’occasione la donna era riuscita a divincolarsi e a fuggire, allertando quindi i Carabinieri che erano giunti tempestivamente, bloccando l’aggressore e arrestandolo.