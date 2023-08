I militari della Compagnia di Ferrara hanno da subito avviato le ricerche e, nella notte, hanno notano un uomo aggirarsi in biciletta. Avvicinatisi per un controllo, i Carabinieri hanno subito riconosciuto il cinquantatreenne e lo hanno tratto in arresto per aver violato gli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

FERRARA - Un cittadino italiano 53enne si è allontanato dal proprio domicilio nella provincia estense rendendosi irreperibile nonostante fosse sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di permanere all’interno del domicilio in orario notturno.